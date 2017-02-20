Розслідування злочинів Януковича ведуться нескоординовано – Горбатюк

Зараз одні й ті ж самі слідчі дії можуть проводитися двічі, а то й тричі, заявив глава Департаменту спецрозслідувань ГПУ.

У прокуратурі розповіли про проблеми слідства у "справі Януковича"

Розслідування злочинних епізодів у рамках "" ведеться різними підрозділами нескоординовано, що шкодить швидкості та якості слідства, заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

В інтерв'ю агентству "Укрінформ" він заявив, що генпрокурор Юрій луценко, судячи з усього, вже відмовився від ідеї об'єднати усі справи щодо Януковича в одне велике провадження. Деякі справи розслідує Головна військова прокуратура, інші – Головне слідче управління, а частина проваджень про злочини проти Майдану залишилася в Департаменті спецрозслідувань.

"Але через цю ідею наш Департамент спецрозслідувань розділили і створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинною організацією. Хоча ми пояснювали, що через обмежений строк слідства - лише 12 місяців з урахуванням ознайомлення підозрюваних і захисників зі справою - це призведе до втрати термінів у розслідуванні й може стати такою формальною причиною їх закриття", – уклав він.

За його словами, в його департаменті вказували, що епізоди економічних та "майданівських" злочинів, у яких підозрюється Янукович, слід розслідувати комплексно, з єдиним координаційним центром, однак це так і не було зроблено.

"Зараз розслідування відбуваються нескоординовано, різними підрозділами, і це веде до втрати часу, якості слідства. Одні й ті ж слідчі дії можуть проводитися двічі, а то й тричі, відсутній належний обмін інформацією. Це все явно не на користь справи", – уклав він.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в структурі Генеральної прокуратури України створено Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. Як повідомляла прес-служба ГПУ, першим завданням нової структурної одиниці прокуратури стане завершення досудового розслідування та передача до суду "Великої кримінальної справи" щодо українського екс-президента-утікача Віктора Януковича та його найближчого оточення.

Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що забрав "справу Януковича" Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, тому що не згоден з позицією його керівника Сергія Горбатюка щодо того, що процес у даній справі повинен бути виключно очним.

Сам Сергій Горбатюк в інтерв'ю DT.UA заявив, що метою тиску на нього є встановлення контролю над економічними провадженнями. Читайте інтерв'ю з Сергієм Горбатюком в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".