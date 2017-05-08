Топ Новини
<
>

РосЗМІ повідомили про вибухи на дорозі до "Савур-Могили", якою збирався їхати Захарченко

8 травня в 10:55

У бойовиків вже назвали інцидент терактом.

1Захарченко Александр_4
Російські ЗМІ повідомили про кілька вибухів на шляху автомобіля Захарченка
vk/zaharcgenko_official
На дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила", що знаходиться в ОРДО , якою мав проїхати кортеж ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, сталися два вибухи, повідомляють російські ЗМІ.

Стверджується, що вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як по ній повинна була проїхати колона з журналістами.

По цій же дорозі, як зазначається, повинен був їхати і автомобіль з Захарченком.

Постраждалих немає. У терористів вибухи вже назвали терактом.

Читайте також: В "ДНР" назріває конфлікт між "донецькими", "горлівськими" і військовими ЗС Росії — розвідка

Нагадаємо, 8 лютого в Донецьку був убитий бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві". Приміщення, де знаходився бойовик, як повідомлялося, вразили з вогнемета "Джміль".

16 жовтня минулого року також стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР" громадянина РФ Арсенія Павлова по кличці Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. Моторола знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.

 

За матеріалами: РИА Новости
Читайте також
Теги дорога бойовики вибухи
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...