РосЗМІ повідомили про вибухи на дорозі до "Савур-Могили", якою збирався їхати Захарченко

У бойовиків вже назвали інцидент терактом.
Стверджується, що вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як по ній повинна була проїхати колона з журналістами.
По цій же дорозі, як зазначається, повинен був їхати і автомобіль з Захарченком.
Постраждалих немає. У терористів вибухи вже назвали терактом.
Нагадаємо, 8 лютого в Донецьку був убитий бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві". Приміщення, де знаходився бойовик, як повідомлялося, вразили з вогнемета "Джміль".
16 жовтня минулого року також стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР" громадянина РФ Арсенія Павлова по кличці Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. Моторола знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.
РИА Новости