РосЗМІ повідомили про вибухи на дорозі до "Савур-Могили", якою збирався їхати Захарченко

У бойовиків вже назвали інцидент терактом.

Російські ЗМІ повідомили про кілька вибухів на шляху автомобіля Захарченка vk/zaharcgenko_official

На дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила", що знаходиться в ОРДО , якою мав проїхати кортеж ватажка "" Олександра Захарченка, сталися два вибухи, повідомляють російські ЗМІ.

Стверджується, що вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як по ній повинна була проїхати колона з журналістами.

По цій же дорозі, як зазначається, повинен був їхати і автомобіль з Захарченком.

Постраждалих немає. У терористів вибухи вже назвали терактом.

Нагадаємо, 8 лютого в Донецьку був убитий бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві". Приміщення, де знаходився бойовик, як повідомлялося, вразили з вогнемета "Джміль".

16 жовтня минулого року також стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР" громадянина РФ Арсенія Павлова по кличці Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. Моторола знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.