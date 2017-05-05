Російській телеведучій Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років

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Більшість російських артистів вже з'їздили в окупований Крим. СБУ реагує, хоча і з запізненням.

Некомпетентна СБУ іноді здатна знайти кримнашистів kp.ru

заборонила в'їзд в Україну терміном на п'ять років російській телеведучій, учасниці гумористичного шоу Comedy Woman Катерині Варнаві.

"На ваш запит щодо К.Варнави повідомляємо наступне. СБУ в березні цього року було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну зазначеної у запиті персони терміном на 5 років у зв'язку з тим, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Обозреватель".

Раніше в мережі з'явилося відео, в якому учасниці Comedy Woman співали пісню про російського президента Володимира Путіна під час концерту в окупованому Криму, який відбувся в 2016 році.

Це не завадило учасницям шоу Comedy Woman дати концерт в Києві 30 березня 2017 року.

Раніше міністр культури України Євген Нищук повідомив, що в Україні створена міжвідомча комісія з представників СБУ, Нацради з телерадіомовлення, професіоналів, експертів, представників медіакомпаній для перегляду списку російських артистів, яким заборонений в'їзд.