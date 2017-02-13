Російський письменник Прилєпін приєднався до бойовиків "ДНР"

З початку війни в Донбасі Прилєпін возив бойовикам допомогу та організовував поїздки до ОРДЛО діячів російської культури.

Прилепін вирішив воювати проти України Википедия

Письменник Захар Прилєпін в жовтні минулого року став заступником командира одного з батальйонів "".

Як повідомляє "Дождь", за словами самого Прилєпіна, його підрозділ почав формуватися влітку 2016 року, і належить полку спеціального призначення "ДНР".

Відповідаючи на питання журналістів, він розповів, що у складі формування знаходився безпосередньо на лінії зіткнення і виконував бойові завдання.

"Якщо ви розумієте, про що питаєте, — я, будучи замкомбату, не можу не приймати участі ні в чому... Батальйон знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, виконує бойові завдання", — пояснив Прилєпін.

Наголошується, що з початку російського вторгнення в Донбас Прилепін возив бойовикам допомогу, а також організовував поїздки до ОРДЛО діячів російської культури.

Захар Прилєпін відомий в Росії своїми націоналістичними поглядами. У дев'яності роки служив в ОМОН, брав участь у бойових діях у Чечні.

Нагадаємо вранці 8 лютого в Донецьку був убитий бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві". Приміщення, де знаходився бойовик, як повідомляється, вразили з вогнемет "Шмель".

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР" громадянина РФ Арсенія Павлова по кличці Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. Моторола знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.