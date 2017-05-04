Російський культурний центр виселили з приміщення в центрі Львова

У приміщенні створять культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або ж музей.

У Львові закрили антиукраїнське кубло Львівський портал

Російський культурний центр виселили з приміщення, що за адресою вул. Короленка, 1а.

Як повідомляє прес-служба облради, відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини.

"Перемога за нами. Щойно ми виселили Російське культурне товариство із приміщення на вул. Короленка, 1 а. Ми це зробили. Антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили", - заявив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Нагадаємо, що 9 березня Львівський апеляційний господарський суд ухвалив рішення щодо виселення Російського культурного центру з приміщення на вул. Короленка, 1а.

Тепер обласна рада планує провести конкурс на нового орендаря цієї будівлі. Вона буде передана одній із громадських організацій, діяльність яких пов'язаних із АТО. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або ж музей.