Російський кадровий військовий розстріляв бойовика "ДНР" - розвідка

Цей факт намагаються представити як наслідок необережного поводження зі зброєю.

В окупованому Донбасі військові РФ і бойовики продовжують з'ясовувати стосунки із застосуванням зброї Facebook/Ден Леви

Головне управління розвідки Міноборони України фіксує з'ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ і найманцями з числа місцевого населення.

"8 січня командир відділення 3 стрілецького батальйону 11 окремої мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ Рибаков Валерій Вікторович розстріляв з великокаліберного кулемета підлеглого за відмову виконати наказ, пов'язаний з підготовкою підрозділу до диверсійно-розвідувальних дій на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що командування полку приховує цей факт, намагаючись видати його за необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак бойові дії не припинилися.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпека для життя, — але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтра часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбасі читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".