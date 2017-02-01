Російський центробанк надрукує на рублях зображення окупованого Севастополя

На купюрі в 200 рублів буде зображений пам'ятник затопленим у Севастопольській бухті російським кораблям, а також вид на грецький Херсонес.

Жителям Росії нагадають про ганьбу поразок і затоплені в Севастополі кораблі kukarta.ru

Рада директорів Банкуприйняла рішення про розміщення на банкноті номіналом 200 рублів зображення окупованого Севастополя.

"На банкноті номіналом 200 рублів будуть розміщені символи Севастополя – зображення пам'ятника затопленим кораблям і вид на Херсонес Таврійський", - йдеться повідомленні на сайті ЦБ РФ.

Наголошується, що рішення Ради директорів Банку Росії було прийнято за підсумками загальноросійського конкурсу з вибору символів для нових банкнот, які надійдуть в обіг наприкінці 2017 року.

У серпні 2016 року Банк Росії випустив 14 монет із зображеннями столиць європейських міст, окупованих сталінської армією під час Другої світової війни. Серед міст, зображених на монетах, є і столиця України Київ, зайнятий Червоною армією 6 листопада 1943 року.