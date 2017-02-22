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Російський актор отримав статус біженця в Україні

22 лютого в 23:42

Сергій Анісіфоров виграв суд у Міграційної служби.

Сергей Анисифоров
Росіянин отримав статус біженця
Російський актор Сергій Анісіфоров виграв суд проти Міграційної служби України, отримавши статус біженця, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Одеський Окружний апеляційний суд остаточно поставив крапку у моєму багаторічному справі. Суди з Міграційною службою тривали майже 3 роки... Суд зобов'язав Міграційну службу України надати статус біженця або додатковий захист", - повідомив він.

Громадянин Російської Федерації Сергій Анісіфоров був активістом Евромайдану.

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Як повідомлялося, громадянка Росії Ольга Сімонова, яка вже кілька років добровільно служить парамедиком в зоні АТО, безуспішно намагається отримати українське громадянство і стоїть перед загрозою висилки в РФ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги суд міграція Росія Україна статус біженці служби актор
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