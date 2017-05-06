Російським військовим парадом в Керчі буде командувати екс-офіцер ВМСУ, що зрадив присязі – ЗМІ

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Репетиція параду з нагоди 9 травня в Керчі велася в умовах посилених заходів безпеки.

Керувати парадом у Керчі офіцер, який зрадив Україні Крим.Реалії

В окупованійвідбулася репетиція параду з нагоди 9 травня, в ході якої парадом командував підполковник Олександр Саєнко, який раніше командував 501 Окремим батальйоном морської піхоти ВМС України.

Як повідомляє "Крим. Реалії", після анексії Криму Олександр Саєнко не вийшов зі своїми товаришами по службі на материкову частину України. Замість цього він вступив до лав Збройних сил РФ. Стосовно офіцера в Україні відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство).

Наголошується, що в ході репетиції військова техніка та колони солдатів пройшли по вулиці Кірова. Серед військових марширували і місцеві школярі – учасники дитячого руху "Юнармія". Репетиція параду велася в умовах посилених заходів безпеки: на прилеглих вулицях були встановлені металодетектори, а двори патрулювали поліцейські з собаками.

На час репетиції основні дороги в центрі Керчі було перекрито (включаючи ті, по яких їде транзитний транспорт з Керченської переправи). Перекриття доріг спровокувало виникнення заторів.

Раніше високий комісар Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Фредеріка Могеріні під час свого візиту до Москви заявила про збереження санкцій проти Росії та відмову Євросоюзу визнавати анексію Криму.

За словами Могеріні, питання санкцій прив'язаний до вирішення питання з приводу Донбасу та Криму.