Російським військовим заборонили покидати Донбас - розвідка

Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ.
Російське окупаційне командування продовжує заходи щодо зниження рівня неукомплектованості особовим складом та упередження випадків дезертирства у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.
Головне управління розвідки Міноборони України фіксує з'ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ і найманцями з числа місцевого населення.DT.UA