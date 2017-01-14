Російським військовим заборонили покидати Донбас - розвідка

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Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ.

Російським військовим командування ЗС РФ заборонило виїзд з ОРДЛО vk.com/donetskhd

Російське окупаційне командування продовжує заходи щодо зниження рівня неукомплектованості особовим складом та упередження випадків дезертирства у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Головне управління розвідки Міноборони України фіксує з'ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ і найманцями з числа місцевого населення.