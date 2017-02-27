Топ Новини
<
>

Російських найманців в Донбасі штрафуватимуть за порушення військової дисципліни – розвідка

27 лютого в 13:56

В разі відмови від подальшого проходження служби в лавах окупантів, по "правопорушниках" дозволено стріляти з вогнепальної зброї.

рубль курс рубля_3
Бойовикам Донбасу доведеться платити за порушення військової дисципліни
Pixabay
У з'єднаннях та частинах російських найманців в Донбасі тривають випадки дезертирства, кримінальних правопорушень та вживання наркотичних речовин, повідомляють у прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

"Під час раптової перевірки представниками управління 2-го АК ЗС РФ стану служби військ, в одному з підрозділів 2-ої окремої мотострілецької бригади (Луганськ) зафіксовано факти перебування військовослужбовців у стані наркотичного сп'яніння", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Задля боротьби з цими явищами командування 2-го АК запровадило "систему штрафів" за порушення військової дисципліни у розмірі від однієї тисячі до десяти тисяч російських рублів у залежності від "тяжкості" правопорушення.

Крім того, з метою залякування військовослужбовців, які не бажають проходити подальшу військову службу в лавах окупантів, в 6-му окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2-го АК проведено тренування особового складу із затримання військовослужбовця, що самовільно залишив позицію. Учасникам тренування навіть дозволили застосовувати вогнепальну зброю у випадку непокори затримуваного.

Читайте також: Бойовики відсвяткували 23 лютого "дружньою стріляниною", один з них загинув – розвідка

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги військові Росія штраф Донбас найманці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.98
EUR 28.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...