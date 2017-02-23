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Російські військові помирають в Донбасі від передозування наркотиками — розвідка

23 лютого в 13:15

Бойовиків схильних до алкоголізму та наркоманії відправлено на передові позиції під приводом необхідності посилення.

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Командир взводу "ЛНР" помер від передозування наркотиками
vk.com/donetskhd
Командир взводу російсько-терористичних військ "ЛНР" помер від передозування наркотичною речовиною, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

"21 лютого ц.р. помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook. 

Також в розвідці зазначили, що російським окупаційним командуванням для святкування чергової річниці радянської армії у з'єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) і 2 АК (Луганськ) ЗС РФ 23-26 лютого оголошено вихідними днями. 

"З метою попередження правопорушень пов'язаних з вживанням спиртних напоїв, військовослужбовців схильних до алкоголізму та наркоманії відправлено на передові позиції під приводом необхідності посилення", - додали в ГУР. 

 

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Раніше в ГУР повідомили, що російські військові в Донбасі пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку окупованої частини Луганської області.  

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія передозування Луганськ Донбас
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