Російські військові помирають в Донбасі від передозування наркотиками — розвідка

Бойовиків схильних до алкоголізму та наркоманії відправлено на передові позиції під приводом необхідності посилення.

Командир взводу "ЛНР" помер від передозування наркотиками vk.com/donetskhd

Командир взводу"ЛНР" помер від передозування наркотичною речовиною, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"21 лютого ц.р. помер від передозування наркотиками командир взводу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Також в розвідці зазначили, що російським окупаційним командуванням для святкування чергової річниці радянської армії у з'єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) і 2 АК (Луганськ) ЗС РФ 23-26 лютого оголошено вихідними днями.

"З метою попередження правопорушень пов'язаних з вживанням спиртних напоїв, військовослужбовців схильних до алкоголізму та наркоманії відправлено на передові позиції під приводом необхідності посилення", - додали в ГУР.

Раніше в ГУР повідомили, що російські військові в Донбасі пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку окупованої частини Луганської області.