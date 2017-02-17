Російські військові пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку ОРЛО - розвідка

Чотирьох російських терористів заарештовано.
"15 лютого ц.р. заарештовано чотирьох військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, які пограбували місцеву мешканку, нанесли їй тілесні ушкодження та намагалися зґвалтувати", - йдеться в повідомлені ГУР в Facebook.
Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA