Російські військові пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку ОРЛО - розвідка

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Чотирьох російських терористів заарештовано.

Четверо російських військових пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку ОРЛО 112 Україна

Російські військові в Донбасі пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку окупованоїтериторії Луганської області, повідомили в Головному Управлінні розвідки Міноборони України.

"15 лютого ц.р. заарештовано чотирьох військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, які пограбували місцеву мешканку, нанесли їй тілесні ушкодження та намагалися зґвалтувати", - йдеться в повідомлені ГУР в Facebook.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".