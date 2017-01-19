Російські військові чинять самогубства в Донбасі — розвідка

Випадки зафіксовані в підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти ЗС РФ.

Військові ЗС РФ вчинили три самогубства в Донбасі в період з 7 по 15 січня vk/club_donbasskih

Серед військовослужбовців ЗС Росії в Донбасі зафіксовано три випадки самогубства та п'ять "самострілів" з 7 по 17 січня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати "службу". Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці зазначили, що випадки самогубства та "самострілів" зафіксовані в підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі селища Пікузи.

Раніше в ГУР повідомили, що відбулась перестрілка між військовими ЗС РФ та бойовиками "ДНР" та що бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з російськими військовими, де було поранено поранено 20 осіб.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".