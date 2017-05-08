Російські силовики влаштували обшук у будинку голови Судацького регіонального меджлісу в Криму

Обшук також проводиться в будинку жителя селища Морське – кримського татарина Юсуфа Тороза.

Окупанти у Криму знову влаштовують обшуки у кримських татар Центр журналистских расследований

За його словами, обшук також почався в будинку Кримського татарина Юсуфа Тороза.

Російські силовики в окупованомувлаштували обшук в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвер аг'я Аметова, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"8 травня 2017 року... Окупований Росією Крим. З ранку - обшук у будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвер аг'я Аметова. Привід - анонімний лист", - написав Чубаров на Facebook.

Голова Меджлісу також розповів, що в селищі К'япсихор (нині - Морське), розташованому в 20 км. від Судака, озброєні люди оточили квартал компактного проживання кримських татар.

Чубаров уточнив, що оточення пов'язано з обшуком в будинку місцевого жителя – кримського татарина Юсуфа Тороза.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" в питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів.

Також серед вимог знаходиться відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.