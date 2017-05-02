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Російські прикордонники відмовилися віддавати родичам вбитого під Бахмутом снайпера - розвідка

2 травня в 11:52

Країна-агресор продовжує приховувати присутність своїх військовослужбовців в Донбасі. 

военные РФ Донбасс
Вбитих в Донбасі російських військових не віддають родичам
Bellingcat
Російська влада продовжує приховувати присутність військових Збройних сил РФ на Сході України. З цією метою прикордонники чинять перепони при передачі загиблих членам їх родин, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так у понеділок, 1 травня, прикордонна служба Росії під надуманим приводом затримала вантаж із вбитим під Бахмутом снайпером Рафаелем Шаріфулліним зі складу 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК ЗС РФ.

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Нагадаємо, уродженця Ульяновська українські військові знищили в районі Бахмутської траси 26 квітня цього року. Снайперська дуель між групою російських найманців, до складу якої входив Шаріфуллін, та двома військовослужбовцями Збройних сил України тривала довше доби.   

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна військові Росія снайпер прикордонники Донбас перепони
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