Російські окупанти в ОРЛО розкрадають гроші на ремонті військової техніки - розвідка

Одна й та сама БМП демонструвалась комісіям як відремонтовані різні.
"Ремонтно-відновлюваним підрозділом 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ одна відремонтована бойова машина декілька разів представлялась комісії як чергова відновлена одиниця", - зазначають розвідники.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA