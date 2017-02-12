Російські окупанти в ОРЛО розкрадають гроші на ремонті військової техніки - розвідка

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Одна й та сама БМП демонструвалась комісіям як відремонтовані різні.

Окупанти замість ремонту техніки кладуть гроші до власної кишені vk.com/strelkov_info

Командування 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації проводить розслідування розкрадання, призначених для відновлення бойових машин, повідомляють у прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

"Ремонтно-відновлюваним підрозділом 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ одна відремонтована бойова машина декілька разів представлялась комісії як чергова відновлена одиниця", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".