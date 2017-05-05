Російські окупанти в Донбасі пропонують невдоволеним затримкою зарплатні піти у бойовики – розвідка

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Через брак фінансування залізничників Дебальцевого відправили на тритижневі військові збори.

На окупованих територіях Донбасу бути терористом вигідніше Pixabay

У терористичних організаціях "ЛНР" та "ДНР" через брак фінансування з Росії зростаєта виникають проблеми із виплатою зарплатні, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, в окупованому Дебальцевому робітники "бюджетоутворювального" підприємства – "залізниці ДНР", не отримують обіцяну зарплатню у розмірі п'яти-семи тисяч рублів на місяць.

Для зменшення рівня соціальної напруги окупаційна "влада" прийняла рішення про направлення на тритижневі збори військовозобов'язаних залізничників віком від 25 до 35 років.

"Під час проведення зборів планується проведення комплексу пропагандистських заходів з учасниками щодо подальшого проходження служби за контрактом у лавах російських окупаційних військ", - розповіли розвідники.

Нагадаємо, раніше між місцевими бойовиками зі складу "9-го омсп мп" і прибулими найманцями з Чечні спалахнув конфлікт через витік інформації щодо фінансового забезпечення. Так, терористи дізналися про те, що за бойові дії на сході України чеченці отримуватимуть не 15, а 80 тисяч рублів на місяць.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" обурені ставленням російського окупаційного командування.