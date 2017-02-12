Російські окупанти пояснили обстріли в зоні АТО "відсутністю зв'язку" з командуванням - розвідка

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Командування деяких підрозділів терористів ігнорує розпорядження старшого командування про припинення вогню.

В усіх обстрілах, за версією терористів, винуватий поганий "зв'язок" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська, всупереч домовленостямпро припинення вогню та прямим наказам командування, порушують їх, повідомляють у прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Так, мінометні підрозділи 9-го окремого штурмового мотострілецького полка морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК Збройних Сил Російської Федерації та 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ обстрілювали позиції сил АТО у п'ятницю, 10 лютого, з дозволу командирів, які ігнорують розпорядження старшого командування.

"Свої дії вони пояснюють "відсутністю зв'язку" з передовими підрозділами", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".