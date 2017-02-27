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Російські найманці в Донбасі вкрали деталі з шістьох нових БМП – розвідка

27 лютого в 13:29

Деяка військова техніка з РФ виявилася непридатною до використання.

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Російська техніка в Донбасі непридатна до використання через брак деталей
VK/Фёдор Болдырев
Російські найманці зі складу  4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації вкрали деталі з шістьох нових БМП, які нещодавно були доставлені з Росії, повідомляють у прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Під час службової перевірки бойові машини виявились у несправному стані через відсутність окремих вузлів та агрегатів, які були викрадені особовим складом з метою подальшого продажу.

Також військовослужбовці 2-го АК мусять здійснювати інженерне обладнання передових позицій власним коштом, включно із закупівлею матеріалів та оплатою використання інженерної техніки.

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Нагадаємо, раніше командування 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації ініціювало розслідування розкрадання коштів, призначених для відновлення бойових машин, найманцями на сході України.

Під час перевірок резервних підрозділів окупантів виявилося, що бойовики з "оперативного резерву першої черги" не ремонтують техніку та озброєння, найбільш критичною є ситуація з ремонтом автотранспорту.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія техніка найманці машини розкрадання
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