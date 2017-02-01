Російські найманці розсилають українським військовим у зоні АТО пропагандистські повідомлення - ІС

Ескалація збройного конфлікту в Авдіївці змушує окупантів винаходити нові способи впливу на морально-психологічний стан українських військових.

Бойовики поблизу Авдіївки вимагають від російських кураторів терміново збільшити їм "зарплату" Facebook/Марина Шеремет

З активізацією бойових дій поблизунайманці з підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройних Сил Російської Федерації за допомогою комплексу "Леєр-3" розсилають українським військовим провокаційні антиукраїнські SMS-повідомлення з метою зниження рівня морально-психологічного стану бійців, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Крім того, бойовики НВФ, чиї частини дислокуються в Петровському районі Донецька та Олександрівці, вимагають від російських кураторів повернути повний розмір "бойових" виплат, які раніше були зменшені на 50%. Зменшення виплат призвело до масових заворушень у лавах бойовиків "1-го АК ДНР" та збільшення випадків дезертирства.

На Світлодарському напрямку існує серйозна нестача боєздатних і мотивованих підрозділів. На допомогу бойовикам прибули підрозділи "100-ї омсбр 1-го АК ДНР" (колишньої "Республіканської гвардії ДНР").

"Найбільшу активність у цьому районі проявляє бригада розвідки ("окремий штурмовий батальйон спеціального призначення РГ ДНР"). Зафіксовані дії бойовиків з розвідки місцевості, розташування позицій українських військ", - йдеться в повідомленні Тимчука.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник із 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло - та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".