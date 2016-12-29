Російські куратори звільнюють заднім числом загиблих бойовиків "ЛНР" - розвідка

Особовий склад бойовиків класифікується як такий, що отримав каліцтво в побутових умовах.

Російські куратори звільнюють заднім числом загиблих бойовиків, щоб не сплачувати компенсацію Facebook/Gennadiy Dubovoy

У відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій, повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"При цьому, особовий склад противника класифікується як такий, що отримав каліцтво в побутових умовах. За рахунок цього командування противника уникає виплат грошових компенсацій та формує "фонд економії" для власного збагачення", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також відзначили, що 26 грудня особовий склад одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмовився від виконання завдань на передових позиціях.

Відзначається, що з метою примушення до несення служби заступником командира батальйону було застосовано фізичну силу у відношенні до військовослужбовців цього підрозділу.

Раніше в ГУР повідомили, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових в Донбасі. Для перевезення убитих російських військових використовуються так звані "гумконвої".

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".