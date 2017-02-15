Російські куратори навчають журналістів ОРДЛО методів ведення інформаційної війни - ІС

В Ростові-на-Дону для представників проросійських ЗМІ було організовано семінар під контролем ФСБ і російських пропагандистів.

На семінарі в Ростові проросійських "журналістів" навчали методів пропаганди rbc.ua

Проросійських журналістів з тимчасово непідконтрольних Україні територій навчають правильно пропагувати "", повідомляє координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

"З метою підвищення ефективності дезінформаційно-пропагандистської діяльності підконтрольних терористам "ЗМІ", ФСБ РФ організовує тренінги з "журналістами" з "Л-ДНР"", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За даними групи, у Ростові-на-Дону пройшов триденний семінар для представників медіа та "міністерства інформації ДНР". Участь у ньому брали представники підконтрольних терористам ЗМІ - "Голосу Республіки", "Кочегарки", "Першого республіканського телеканалу ДНР", "Вашого Іловайську" і ряду інших, а також п'ять співробітників "міністерства інформації ДНР". Семінар проводили журналісти російських ЗМІ – Life, "Росія 24", "Перший канал" (ОРТ) і "Комсомольская правда - Москва". Курирували даний захід співробітники ФСБ.

Офіційна тема семінару – "Підвищення якості медіаконтенту". Представників так званої "ДНР" навчали основним методам ведення інформаційної війни та дезінформації.

Так, російсько-окупаційні війська в останні дні з метою дискредитації ЗСУ обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в Дебальцевому, Горлівці та Докучаєвську, а ЗМІ "ДНР" і проросійські групи соціальних мереж продовжили нагнітати обстановку розповідями про нібито обстріли з боку ЗСУ, руйнування і загибель мирних громадян.

Крім того, з продовженням спроб блокади ОРДЛО активістами, жителям тимчасово окупованих територій Донецької області розповідають про нібито підготовлюваний різке посилення з боку України правил перетину лінії розмежування.

"Спектр чуток про підготовку "нових правил" дуже широкий – від перевірки громадян, які перетинають лінію розмежування, на предмет знання напам'ять гімну України, до зняття відбитків пальців. Також поширюються чутки, що блокада ОРДЛО неофіційно організована владою України для підготовки масштабного наступу ЗСУ (взаємозв'язок не пояснюється)", - пише Тимчук.

Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.