Російські кораблі намагалися захопити український рятувальний катер поблизу Скадовська

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При цьому судно знаходилося у територіальних водах України.

Російські окупанти намагалися зухвало захопити катер в українських териториальних водах mil.gov.ua

Російські кораблі, які базуються в акваторії окупованого Криму, намагалися захопитиМорської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі під час проведення навчань, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У відомстві розповіли, що рятувальний катер 24 квітня проводив штатні навчання в районі Скадовську, коли до нього наблизилися кораблі РФ. Вони вийшли в ефір з вимогою "застопорить ход и лечь в дрейф".

Але українські моряки відмовилися виконувати протиправні вимоги окупантів та нагадали їм, що катер знаходиться у територіальних водах України. Після цього моряки взяли курс на Скадовськ. Завдяки їхнім діям вдалося запобігти захопленню катеру російськими окупантами.

"Наш екіпаж продемонстрував впевнені дії. Незважаючи на заклики світової спільноти, російські військові продовжують вдаватися до порушень українських кордонів як на морі, так і на Сході України, але їх брязкання зброєю нас не лякає. Окуповані території повернуться під контроль України", - наголосив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Він також повідомив про те, що екіпаж судна за свій професіоналізм отримає нагороди.

"Безстрашність наших рятувальників, безумовно, буде відзначено. Я пишаюся їх діями і захоплююся патріотизмом і відданістю всіх українців, що дають відсіч ворогу як на фронті, так і в повсякденному житті", - підкреслив Володимир Омелян.

Нагадаємо, наприкінці лютого головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко повідомив про те, що російські окупанти розбирають на запчастини кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в окупованому Криму. Їх використовують як донорів комплектуючих для кораблів російського Чорноморського флоту.

"Кораблі стоять окремо, їх виділили, як техніку іноземної держави. Але за нашими даними, вони існують як донори, їх розукомплектовують...", - пояснив Воронченко.