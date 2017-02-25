Російські командири чинять самосуд над бойовиками в Донбасі — розвідка

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Така дисциплінарна практика лише поглиблює протиріччя та рівень недовіри між офіцерами і їх підлеглими терористами.

Російські командири чинять самосуд над підлеглими терористами "ЛНР" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командири підрозділівз метою підтримання дисципліни вдаються до самосуду та побиття підлеглих та направляють на передові позиції бойовиків, які відмовляються виконувати накази, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Так, командиром одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК, було нанесено тяжкі тілесні ушкодження двом військовослужбовцям за вживання спиртних напоїв.

Водночас, така дисциплінарна практика лише поглиблює протиріччя та рівень недовіри між офіцерами і підлеглими", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також зазначили, що командири 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК, побоюючись за власне життя, під різними приводами уникають перебування з особовим складом на передових позиціях у нічний час.

Раніше в ГУР повідомили, що погіршення морально-психологічного стану бойовиків 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду.