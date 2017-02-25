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Російські командири чинять самосуд над бойовиками в Донбасі — розвідка

25 лютого в 13:47

Така дисциплінарна практика лише поглиблює протиріччя та рівень недовіри між офіцерами і їх підлеглими терористами.

 

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Російські командири чинять самосуд над підлеглими терористами "ЛНР"
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Командири підрозділів російських окупаційних військ в Донбасі з метою підтримання дисципліни вдаються до самосуду та побиття підлеглих та направляють на передові позиції бойовиків, які відмовляються виконувати накази, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Так, командиром одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК, було нанесено тяжкі тілесні ушкодження двом військовослужбовцям за вживання спиртних напоїв.
Водночас, така дисциплінарна практика лише поглиблює протиріччя та рівень недовіри між офіцерами і підлеглими", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook. 

В розвідці також зазначили, що командири 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК, побоюючись за власне життя, під різними приводами уникають перебування з особовим складом на передових позиціях у нічний час.

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Раніше в ГУР повідомили, що погіршення морально-психологічного стану бойовиків 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду.

За матеріалами: DT.UA
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Теги командир розвідка бойовики Росія Донбас
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