Російська сторона щойно надала гарантії "тиші" в Авдіївці – Жебрівський

Ремонтники виїхали на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання в місті.

Російська сторона СЦКК надала гарантій "тиші" в Авдіївці Facebook/Марина Шеремет

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмової гарантії припинення вогню.

"Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль Президента України, наших міжнародних партнерів", - написав Жебріський в Facebook.

Він також додав, що ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів. Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і об'єми відновлювальних робіт.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".