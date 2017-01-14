Російська армія додатково розмістить в окупованому Криму системи С-400

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Генерали стверджують, що система може одночасно супроводжувати і знищувати до 300 цілей, у тому числі виготовлені за технологією "стелс".

Окупанти продовжують перетворювати Крим на військову фортецю

Російське військове відомство планує розгорнути в Криму додаткові зенітні ракетні системи С-400, повідомив командувач 4-ї армії ВПС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севостьянов.

"Звичайно, це передбачено. Про терміни я б не хотів поки що говорити", - сказав Севостьянов російським журналістам в окупованій Феодосії.

Севостьянов повідомив, що полк ППО у Феодосії продовжить використовувати системи С-300. "ЗРС С-300 з бойового чергування не знімалася в цьому полку. Вона до цих пір веде бойове чергування", - сказав командувач армією.

Він розповів про можливості ЗСР С-400. "Ця система дозволяє одночасно супроводжувати і знищувати до 300 повітряних і наземних цілей, що діють на всьому діапазоні швидкостей і висот", - сказав Севостьянов.

ЗРС С-400, розгорнута в Криму, дозволяє відстежувати і знищувати цілі, виготовлені з використанням технологій "стелс", стверджує Севостьянов.

Як повідомлялося, Росія в січні розмістила в окупованому Криму зенітний ракетний полк Південного військового округу ЗС РФ, озброєний системою С-400 "Тріумф".

Раніше Росія розмістила в окупованому Криму фрегат і три підводні човни, оснащені ракетним комплексом "Калібр", який, як стверджується, може вразити будь-які об'єкти на всій території України.