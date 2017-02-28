Росіяни розбирають на запчастини залишені в Криму українські кораблі – головком ВМС України

Українські кораблі використовують як донорів комплектувальних для російського флоту.

Воронченко сподівається, що залишилися в Криму українські кораблі вийде повернути ЛігаБізнесінформ

Кораблі Військово-морських сил України , які залишилися в окупованому Росією Криму, розбирають на запчастини. Їх використовують як донорів комплектуючих для кораблів російського Чорноморського флоту, заявив в ефірі "5 каналу" головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко.

"Кораблі стоять окремо, їх виділили, як техніку іноземної держави. Але за нашими даними, вони існують як донори, їх розукомплектовують... У них (росіян – ред.) постійно курсує "Сирійський експрес", великі десантні кораблі постійно на переходах в море і той самий наш "Костянтин Ольшанський" він використовується як корабель-донор. "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їх малих протичовнових кораблів, які несуть "вахту" біля наших газових родовищ", – пояснив Воронченко.

Главком вважає, що в України є шанс повернути кораблі або хоча б фінансову компенсацію за них.

"Я впевнений, що дипломатичними зусиллями, зусиллями міжнародного співтовариства ми все-таки доб'ємося якогось варіанту вирішення цієї проблеми. Або компенсацію в грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів, але в тому складі, в якому вони були", - розповів командувач ВМС України.

Як повідомлялося, до анексії Криму в України було 26 бойових кораблів та катерів 18 різних типів. Після цього залишилося 10 надводних кораблів і 33 судна забезпечення.

у серпні В одному з своїх інтерв'ю Воронченко заявляв, що Крим може бути повернуто Україні у 2017 році.