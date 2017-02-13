Росіяни пропонували "списати" борг Януковича за світло в Криму - Джемілєв

За підключення електрики в окупований Крим, росіяни пропонували "пробачити" один мільярд доларів боргу.

Представники РФ пропонували “списати” один мільярд доларів боргу Януковича за світло в Криму evgovorov / Depositphotos

Представники РФ пропонували українській владі "списати" частину "боргу Віктора Януковича", якщо Україна відновить подачу електроенергії в незаконно анексований Росією, заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Я знаю, коли перекрили електропостачання, сюди приїжджали комісари. Це ніколи в пресу не проходило, мені Аваков дзвонив і говорив: "Знаєте, вони поїхали до Яценюка. Російські представники пропонують пробачити один мільярд доларів боргу Януковича, якщо ми знову підключимо електрику. Як ви на це дивитеся? Я кажу: "Ми не торгуємо своєю Батьківщиною. Нехай пропонує, ми не будемо підключати", – сказав Джемілєв в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Він додав, що зараз говорять, що представники РФ пропонували це й президенту України Петру Порошенку.

"Порошенко на цю тему зі мною не говорив. Але судячи з того, що вони з порожніми руками їхали, зрозуміло, якою була відповідь Порошенка. Тож блокада сильно вдарила по них, вона зробила значно дорожчим утримання Криму", – відзначив Джемілєв

Нагадаємо, громадянська блокада Криму почалася 20 вересня 2015 року. Однією з вимог її учасників було припинення торгівлі з аннексованим півостровом. З 21 листопада Крим виявився повністю знеструмлений в результаті підриву опор всіх чотирьох ліній електропередач. А 31 грудня 2015 року активісти прибрали всі свої блокпости на кордоні з півостровом. Кабінет мінстрів України ухвалив постанову про заборону поставок товарів і послуг у Крим. 16 січня 2016 року цей документ набув чинності.