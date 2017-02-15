Росіяни намагалися зірвати виступ Сайдіка у Мінську

У МЗС Білорусі назвали дії російських "журналістів" "свідомою провокацією".
Росіяни прийшли до місця проведення прес-конференції та почали розкидати листівки і викрикувати гасла. Правоохоронці оперативно вивела їх із зали. Прес-конференція відбулася.
У Міністерстві закордонних ділячи Білорусі назвали ці дії "свідомою провокацією, спрямованою на зрив переговорного процесу і дискредитацію Мінського переговорного майданчика".
Нагадаємо, 15 лютого Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів домовилися відвести важку техніку від лінії розмежування у Донбасі до 20 лютого, а також приділили особливу увагу повному припиненню вогню.
Сайдік зазначив, що з часу попереднього засідання ТКГ обсяг військових дій в зоні конфлікту значно скоротився.
Крім того, за словами Сайдіка, серед політичних тем дискусії в середу в Мінську була "формула Штайнмаєра".DT.UA