Росіяни намагалися зірвати виступ Сайдіка у Мінську

У МЗС Білорусі назвали дії російських "журналістів" "свідомою провокацією".

Російські "журналісти" розкидали листівки та вигукували гасла на прес-конференції Сайдіка belta.by

Після завершення чергового раунду переговоріву середу, 15 лютого, група осіб з російськими паспортами і посвідченнями видання "Русская планета" намагалися зірвати прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

Росіяни прийшли до місця проведення прес-конференції та почали розкидати листівки і викрикувати гасла. Правоохоронці оперативно вивела їх із зали. Прес-конференція відбулася.

У Міністерстві закордонних ділячи Білорусі назвали ці дії "свідомою провокацією, спрямованою на зрив переговорного процесу і дискредитацію Мінського переговорного майданчика".

Нагадаємо, 15 лютого Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів домовилися відвести важку техніку від лінії розмежування у Донбасі до 20 лютого, а також приділили особливу увагу повному припиненню вогню.

Сайдік зазначив, що з часу попереднього засідання ТКГ обсяг військових дій в зоні конфлікту значно скоротився.

Крім того, за словами Сайдіка, серед політичних тем дискусії в середу в Мінську була "формула Штайнмаєра".