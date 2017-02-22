Росія забезпечувала бойовиків Донбасу танками і ракетами – SIPRI

Докази поставок знайти складно з різних причин, пояснили в Стокгольмському інституті дослідження проблем миру.

Експерти розповіли про постачання російської зброї у Донбас Facebook/Gennadiy Dubovoy

Росія торгує зброєю як легально, так і постачає її бойовикам "ДНР" і "ЛНР". Бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкові озброєння і зенітні ракети, сказано в звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру(SIPRI).

Експерти SIPRI відзначили, докази поставок озброєння Росією в Донбас складно знайти з ряду причин. Це і секретність поставок, і пропаганда, а також схожість озброєння яким користуються сили АТО і бойовики. Зокрема, зазначається, що в лютому на одному з російських телеканалів повідомили, що у бойовиків терористичної організації "ДНР" на озброєнні є 700 400 танків і БМП. Проте така кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.

Раніше повідомлялося, що останнім часом РФ активізувала перекидання в ОРДЛО військової техніки, зброї і військових через неконтрольовану українським урядом частину кордону.