Росія забезпечувала бойовиків Донбасу танками і ракетами – SIPRI

Докази поставок знайти складно з різних причин, пояснили в Стокгольмському інституті дослідження проблем миру.
Експерти SIPRI відзначили, докази поставок озброєння Росією в Донбас складно знайти з ряду причин. Це і секретність поставок, і пропаганда, а також схожість озброєння яким користуються сили АТО і бойовики. Зокрема, зазначається, що в лютому на одному з російських телеканалів повідомили, що у бойовиків терористичної організації "ДНР" на озброєнні є 700 400 танків і БМП. Проте така кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.
Раніше повідомлялося, що останнім часом РФ активізувала перекидання в ОРДЛО військової техніки, зброї і військових через неконтрольовану українським урядом частину кордону.DT.UA