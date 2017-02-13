Росія за три дні надіслала в Донбас 25 танків і близько 300 козаків - ІС

Окупанти посилюють свої позиції на донецькому напрямку і активно формують нові батальйонні тактичні групи.

Бойовики Донбасу отримали підкріплення з Росії - кілька сотень козаків і військову техніку

За три дні, в період з 9 по 12 лютого, через пункт пропуску Ізварине на тимчасово окуповану територію Луганської областідесять бойових броньованих машин і автобусів з "козаками" з "Всевеликого війська Донського". Всього було перекинуто близько 300 осіб, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Через Маринівку російсько-терористичні війська перекинули на тимчасово непідконтрольні території Україні 25 танків.

Крім того, окупанти зміцнюють свої позиції і на інших ділянках зони АТО. Так, в район Донецька для формування нової батальйонної тактичної групи протягом двох діб перекидалися по шість-вісім одиниць ББМ, переважно БМП і МТ-ЛБ.

Ще одна батальонна тактична групи сформована в районі Олександрівки – туди перекидалися колони по 16-18 одиниць автотранспорту та легкої бронетехніки, кожного разу велося перекидання сил і засобів "мотострілецької роти".

У Петровському районі Донецька окупанти під виглядом ротації посилили свою тактичну групу. Туди бойовики перекинули додаткову роту з бронетехнікою, гранатометами різних систем і мінометами калібру 120 і 82 мм.

На південний захід від Кадіївки (колишній Стаханов) протягом минулих вихідних перекинуто 24-25 одиниць автотранспорту і бронетехніки – БТР і МТ-ЛБ.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".