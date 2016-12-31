Росія внесла заступника голови Меджлісу Умерова до списку терористів

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

ФСБ РФ ще з травня 2016 року звинувачує Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У Росії Умерова вирішили оголосити терористом qtmm.org

Російська Федерація внесла заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до списку терористів і екстремістів, повідомила його дочка Айше Умерова.

"Ільмі Умерова включили в список діючих терористів і екстремістів РФ: № 5826. Ось і пояснення вчорашньої ситуації з неможливістю виплати ними ж призначеного штрафу за нібито адмінпорушення (зустріч 22 вересня). Чекати хоча б рішення свого ж суду - не, не чули". – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Слідчі кримського управління ФСБ Росії в травні 2016 року порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ. За версією правоохоронних органів, у березні заступник голови Меджлісу, перебуваючи в Україні, в ефірі телеканалу АТR публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ.

13 квітня так званий "прокурор" Криму Наталія Поклонська винесла припис про призупинення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Це рішення практично повністю заблокувала роботу представницького органу кримських татар. Кількома днями пізніше, 18 квітня, Мін'юст РФ також оголосив Меджліс "екстремістською організацією".

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до міжнародних організацій з закликом посилити санкції проти Російської Федерації до повної деокупації анексованого Криму.

Як пише у своїй статті на сторінках "Дзеркала тижня. Україна" Валентина Самар, Меджліс, попри репресії й загрозу заборонити діяльність, отримавши тавро екстремістської, а то й терористичної організації, закликав до бойкоту, і заклик підтримали не тільки кримські татари. У відповідь — новий оберт репресій. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що репресії у Криму слід розглядати як репресії і за релігійною ознакою, і відносно кримськотатарського народу загалом.

Про репресії у Криму та про те, чому РФ наразі веде боротьбу проти Хізб ут-Тахрір детальніше читайте у статті Валентини Самар "Сила дулі в кишені" в тижневику "Дзеркало тижня Україна".