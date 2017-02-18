Росія визнала паспорта "ДНР" і "ЛНР"

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Відповідний указ підписав Путін.

Путін підписав указ про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" nahnews.org

Російська Федерація визнала дійсними"", що посвідчують особу, а також реєстраційні знаки транспортних засобів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

"Президент підписав Указ "Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні на сайті президента РФ Володимира Путіна.

Раніше прес-секретар Крмеля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".