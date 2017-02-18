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Росія визнала паспорта "ДНР" і "ЛНР"

18 лютого в 16:18

Відповідний указ підписав Путін.

Паспорт ДНР
Путін підписав указ про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР"
nahnews.org
Російська Федерація визнала дійсними"документи", що посвідчують особу, а також реєстраційні знаки транспортних засобів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

"Президент підписав Указ "Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні на сайті президента РФ Володимира Путіна.

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Раніше прес-секретар Крмеля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ЛНР ДНР реєстрація транспорт Україна паспорт Путін
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