Росія відправила у Донбас ще один "гумконвой"

Відправники стверджують, що в основному вантаж складається з дитячого харчування.

Новий "гумконвой" висунувся з Росії в Донбас tsn.ua

МНС Росії направило в окуповані райони Донецької та Луганської областей новий, 61-й "гуманітарний конвой". Колона з 25 автомобілів висунулася з Ростовської області цієї ночі, повідомляє прес-служба МНС РФ.

Наголошується, що везуть 300 тонн вантажу, в основному, дитячі продуктові набори.

Як повідомлялося, минулого разу в "гуманітарній" колоні слідував спеціалізований автомобіль РХБ (Радіаційного, хімічного та біологічного – ред.) захисту. Цей вид транспорту не належить до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності, а також до "продуктів харчування", які, згідно з даними МНС РФ, повинні становити більшу частину "гумгруза".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.

Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.