Росія відправила у Донбас ще один "гумконвой"

Відправники стверджують, що в основному вантаж складається з дитячого харчування.
Наголошується, що везуть 300 тонн вантажу, в основному, дитячі продуктові набори.
Як повідомлялося, минулого разу в "гуманітарній" колоні слідував спеціалізований автомобіль РХБ (Радіаційного, хімічного та біологічного – ред.) захисту. Цей вид транспорту не належить до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності, а також до "продуктів харчування", які, згідно з даними МНС РФ, повинні становити більшу частину "гумгруза".
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.
Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.DT.UA