Росія відпрацьовує в окупованому Криму методи тоталітарного управління – Чубаров

Те, що зараз відбувається на півострові, пізніше буде працювати по всій території країни, вважає голова Меджлісу.

Крим став для Росії платформою для тоталітарних експериментів, вважає Чубаров e.kryzhanivsky / Depositphotos

Росія хоче перетворити територію тимчасово окупованогона майданчик з відпрацювання тоталітарних методів управління, повідомив " РБК-Україна " голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Крим перетворюється на експериментальний майданчик для нарощування тоталітаризму у всій Росії. До того, як Полозова запросили в ФСБ як свідка у справі його ж клієнта, таких випадків у Росії було буквально кілька і це не було пов'язано з політичними процесами. Нам здається, що вони (представники РФ - ред.) відпрацьовують на території Криму такі методи, які потім будуть поширюватися в самій материковій Росії", - зазначив Чубаров.

На думку голови Меджлісу, Росія готується до зачистки власного суспільства.

"Те, що сталося з Полозовым - це був експеримент. І російська адвокатське громада це проковтнула. Вони не виступили солідарно. Тобто, експеримент вдався", - резюмував він.

Полозов, який представляє в російському суді інтереси кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, раніше повідомляв, що його можуть викрасти співробітники ФСБ РФ.

Адвокат також заявляв про те, що може потрапити під кримінальне переслідування в Криму. Йому інкримінували образу представника влади і неповагу до суду.

25 січня співробітники ФСБ РФ затримали в окупованому Сімферополі адвоката Миколу Полозова, щоб допитати його в якості свідка по справі його підзахисного Ільмі Умерова. Пізніше Полозов був випущений з будівлі УФСБ.