Росія в Криму намагається знищити ідентичність українців и татар – Клімкін

Голова МЗС закликав європейських колег до проведення моніторингу ситуації з правами людини на анексованому півострові.

Клімкін розповів про плани РФ щодо "знищення" українців та татар в окупованому Криму Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про систематичні порушення прав людини в окупованомупід час виступу на 34 сесії Ради ООН з прав людини.

Міністр виступив в Женеві у вівторок, 28 лютого. Він також відзначив необхідність доступу на півострів міжнародних організацій для здійснення моніторингу.

"Окупаційна "влада" здійснє систематичні порушення прав людини, вона прагне знищити ідентичність українців і корінних жителів півострова – кримських татар", - підкреслив Клімкін.

Очільник МЗС наголосив на необхідності постійної присутності в Криму міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ. За його словами, це сприятиме моніторингу із дотримання прав людини, а також зможе позитивно впливати на те, щоб окупаційна "влада" виконувала свої зобов'язання з міжнародного права.

"Незважаючи на тривалу зовнішню агресію, Україна стала на шлях всеосяжних реформ. Подальші кроки з реалізації порядку денного реформ в сфері прав людини є невід'ємною частиною цієї роботи, що передбачає реалізацію національного плану дій у тісній співпраці з громадянським суспільством і при наданні технічної допомоги з боку міжнародних організацій, зокрема ООН", - розповів міністр.

Голова відомства також нагадав, що з початку російської агресії в Донбасі і Криму російські найманці вбили 10 тисяч українців та поранили понад 22 тисячі.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.