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Росія розмістить в окупованому Криму "Буки"

27 лютого в 12:18

До Криму відправлять комплекси "Бук-М2". З такого росіяни збили малайзійський "Боїнг" над Донбасом.

Бук-М2
Російські окупанти знову будуть стріляти з «Буків»
vpk-news.ru
Російська окупаційна армія розмістить Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".

Як повідомляє видання "Известия", принципове рішення про розміщення "Буків" в Криму вже прийнято. Спочатку в Крим будуть поставлені "Бук-М2", а в подальшому "Бук-М3".

Ракети "Бука" здатні збивати пасажирські літаки на відстані до 45 км і на висоті 25 тис. м.

17 липня 2014 року в Донецькій області поруч з селищем Шахтарськ в зоні бойових дій був збитий Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній", що слідував рейсом MH17 "Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

13 жовтня 2016 року відбулася презентація доповіді Ради безпеки Нідерландів, згідно з якою літак рейсу MH17 був збитий ракетою комплексу "Бук" російського виробництва. У той же час, в доповіді не названі відповідальні за запуск цієї ракети.

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На даний час російські окупанти вже розгорнули в Криму зенітно-ракетні системи С-300 і С-400, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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Теги Крим Росія комплекси
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