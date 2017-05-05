Росія протидіє зусиллям за припинення війни у Донбасі – представник США в ОБСЄ

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ навела приклади порушення Росією режиму припинення вогню і розведення сил на сході України.

Представник США в ОБСЄ висловилася про Росії в Донбасі Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Росія протидіє зусиллям по припиненню бойових дій в Донбасі, чому є конкретні приклади, заявила тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кейт М. Бернс.

"Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму", - заявила Кейт М. Бернс 4 травня у Відні, передає "Голос Америки".

Вона навела приклади порушення Росією режиму припинення вогню і розведення сил на сході України. Зокрема, 29 квітня спостережна місія ОБСЄ чула постріли в районі розведення сил під Станицею Луганської, що запустило знову відлік часу припинення вогню перед розведенням сил. Спостережна місія повідомила, що постріли робилися з території під контролем бойовиків. "14 квітня, у той самий день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, місія звітувала про напад спільних російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом двох тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї, включаючи танки і гаубиці в 15 км від району розведення сил", - розповіла Бернс.

"Відмова Росії приєднатися до іншим країнам-учасникам і повністю підтримати спостерігачів співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місій по всій території України, зокрема на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам. Обмеження в доступі, разом з погрозами і залякуванням послаблюють наглядову місію. Тільки минулого тижня, спільні російсько-сепаратистські сили 13 разів обмежували доступ спостережних місій", заявила Бернс.

Росія продовжує порушувати права тих, хто протистоїть незаконної анексії Криму, йдеться в заяві.

Вона також заявила, що російська агресія щодо України загрожує стабільності і безпеки в Європі.

"Російська агресія проти України розхитує основи на яких ґрунтується безпеку і стабільність Європи, і прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, непорушність її міжнародно визнаних кордонів", - заявила вона.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроби Росії змінити межі України. Разом з нашими європейськими партнерами ми заявляємо, що наші санкції проти Росії залишаться в силі, поки вона повністю не виконає мінські домовленості, а санкції пов'язані з Кримом будуть в силі поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом", резюмувала К. Бернс.

Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. Внаслідок вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.

Бойовики терористичної організації "ЛНР" одразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.

У СЦКК відзначили, що в момент інциденту режиму припинення вогню дотримувалися як українські військовослужбовці, так і бойовики російсько-терористичних формувань.