Росія пропонує Україні обміняти 640 ув'язнених на 128 заручників ОРДЛО - Геращенко

При цьому майже половина ув'язнених не хоче повертатися на окуповані терористами "Л-ДНР" території.

Геращенко розповіла, кого бойовики ОРДЛО хочуть отримати в обмін на українських заручників Василь Артюшенко, DT.UA

Російська сторона вимагає від України, які перебувають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

Питання звільнення українських заручників ОРДЛО повинен стати головним на порядку денному переговорів ТКГ у Мінську, які відбудуться 15 травня.

"15 травня пройде чергова зустріч у Мінську. Україна наполягає на тому, щоб основним питанням, як в гуманітарній підгрупі, так і в Тристоронній контактній групі, була інформація про проведення верифікації. Україна бореться за звільнення 128 осіб, які перебувають на окупованих територіях. Інша сторона подає списки, в яких понад 600 осіб, з вимогою звільнити їх, щоб розблокувати процес звільнення заручників. Але серед цих 640 чоловік майже 300 тих, хто скоїв злочини проти держави Україна, але вони не хочуть повертатися на окуповані території", - цититрует Геращенко "ЛІГАБізнесІнформ".

Вона також нагадала про те, що верифікація списків, поданих терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР", триває.

"У ці дні триває процедура верифікації, у ній бере активну участь СБУ, офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І, як компроміс, кілька жінок - матерів затриманих за злочини проти держави Україна. Я сподіваюся, що до 15 травня ця процедура буде завершена. І ми хочемо підвести підсумки, щоб наблизитися до повного формування списків та визначення дати звільнення заручників", - додала політик.

За словами Ірини Геращенко, терористи під впливом російських кураторів вимагають амністії 62 правопорушників зі списку у 640 осіб. Однак вони не підпадають під амністію, згідно з законодавством України, як особи, які вчинили тяжкі злочини.

"Зараз це дуже серйозна проблема в нашій дискусії", - зазначила вона.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.