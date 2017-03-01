Росія поставляє в ОРДЛО прострочену "гуманітарку" - ІС

Харчування для дітей молодше трьох років не придатне до вживання.

Продукти харчування в російських "гумконвоях" гіршої якості, ніж озброєння tsn.ua

Багатодітним та малозабезпеченим жителям тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу пропонують прострочені продуктові набори "" з Російської Федерації, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Адресна допомога – продуктові набори малозабезпеченим та багатодітним сім'ям в "ДНР" (в Донецьку, Макіївці, Горлівці), що надходить з "гуманітарними конвоями" з Росії, складається з продуктів харчування, у яких закінчився термін придатності", - написав Дмитро Тимчук.

За словами координатора, такі випадки не поодинокі і викликають негативну реакцію місцевого населення.

"Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до трьох років", - підкреслює він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.

Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.