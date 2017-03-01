Росія поставляє в ОРДЛО прострочену "гуманітарку" - ІС

Харчування для дітей молодше трьох років не придатне до вживання.
"Адресна допомога – продуктові набори малозабезпеченим та багатодітним сім'ям в "ДНР" (в Донецьку, Макіївці, Горлівці), що надходить з "гуманітарними конвоями" з Росії, складається з продуктів харчування, у яких закінчився термін придатності", - написав Дмитро Тимчук.
За словами координатора, такі випадки не поодинокі і викликають негативну реакцію місцевого населення.
"Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до трьох років", - підкреслює він.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.
Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.DT.UA