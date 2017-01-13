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Росія під час окупації Криму порушила понад 400 угод

13 січня в 13:53

Після анексії півострова активісти змушені були виїхати або замовкнути.

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Окупувавши Крим, Росія порушила сотні норм міжнародного права
schlenger86 / Depositphotos
Заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова під час прес-конференції в Києві повідомила про те, що під час анексії Криму Російська Федерація порушила понад 400 двосторонніх міжнародних договорів, пише "РБК-Україна".

"Окупувавши Крим, РФ порушила всі моливі та неможливі норми міжнародного права, в першу чергу, та, за нашими підрахунками, 403 двосторонніх і міжнародних договорів", - зазначила Джапарова.

Дії Росії після окупації півострова, за словами чиновниці, були спрямовані на те, щоб змусити громадян з активною проукраїнською позицією, або виїхати з території Криму, або замовкнути.

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Нагадаємо, 15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги Крим окупація Росія суд
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