Росія під час окупації Криму порушила понад 400 угод

Після анексії півострова активісти змушені були виїхати або замовкнути.
"Окупувавши Крим, РФ порушила всі моливі та неможливі норми міжнародного права, в першу чергу, та, за нашими підрахунками, 403 двосторонніх і міжнародних договорів", - зазначила Джапарова.
Дії Росії після окупації півострова, за словами чиновниці, були спрямовані на те, щоб змусити громадян з активною проукраїнською позицією, або виїхати з території Криму, або замовкнути.
Нагадаємо, 15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.
Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.
Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.РБК-Україна