Росія перекинула в Донбас десять нових БТРів – ІС

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Бойовики на Сході України готуються до заміни небоєготової важкої бронетехніки на нову, з РФ.

Перспектива повернення танків ЗСУ не на жарт стривожила бойовиків та їхніх кураторів VK/Фёдор Болдырев

Росія продовжує перекидати в окуповані райони Донбасу, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, на станцію "Новий Світ" знову прибула російська бронетехніка – десять одиниць БТР-80. Дані БТРи перекинуті в населений пункт Старобешеве і призначені для укомплектування однієї з нових ротних тактичних груп (РТГр), що формуються у складі "1-го АК ДНР".

Крім того, самі бойовики також продовжують перекидати зброю, живу силу і техніку. Так, у районі Донецька на Спартак за добу перекинуті дев'ять високооборотних "Уралів" і один "Камаз" з боєприпасами. Через Олександрівськ і далі по Бахмутській трасі терористи за добу перекинули не менше трьох одиниць мінометів калібру 120 мм, два БТР-80 і два МТ-ЛБ. На приморському напрямку окупанти перекидають техніку в район Свободного (Тельманівський район), де розташований полігон підрозділів "1-го АК ДНР".

"Цей полігон активно використовується командуванням окупантів як для безпосередньої підготовки підрозділів !1-го АК ДНР", так і для відпрацювання їх взаємодії з підрозділами ЗС РФ, які прибувають з території Росії", - зазначає Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Також командування "1-го АК ДНР" проводить заходи з насичення "мотострілецьких бригад" протитанковими засобами. Відповідна задача поставлена бойовикам Центром територіальних військ Південного ВО ЗС РФ після повідомлення президента України Петра Порошенка про те, що танки в частинах ЗСУ в зоні АТО відведені з передових позицій, проте знаходяться в повній бойовій готовності та в разі необхідності готові повернутися на позиції.

Командири "мотострілецьких бригад" терористів отримали вказівку виділити особовий склад для проходження навчання використанню протитанкових ракетних комплексів (ПТРК)". Керувати навчанням будуть російські інструктори. Крім того, готується зміна оргштатної структури "бригад" з введенням додаткових підрозділів, оснащених ПТРК.

Тим часом у "3-й омсбр" і "1-й омсбр" "1-го АК ДНР" проводяться заходи з дефектування важкої бронетехніки. Ці заходи проводяться за планами переозброєння танкових батальйонів, небоєготові танки будуть замінюватися новими, перекинутими з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.