Росія оголосила в розшук екс-депутата Держдуми, який став громадянином України - Ъ

Колишньому депутату-комуністу заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства.

Втік в Україну російського комуніста оголосили в розшук zampolit.com

Слідчий комітет Росії виніс постанову про притягнення в якості обвинуваченого екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова , який нещодавно отримав українське громадянство. Колишньому члену комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства — рейдерського захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю 5 мільйонів доларів, повідомляє російське видання "КоммерсантЪ".

Вороненков оголошений у федеральний розшук, пише "Ъ" з посиланням на власні джерела в російському Слідчому комітеті.

Повідомляється, що екс-депутата за результатами російського федерального розшуку, очевидно, незабаром заочно заарештують судом і оголосять у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Втім, Інтерпол може в цьому відмовити, якщо визнає переслідування екс-депутата в Росії політично мотивованим.

Раніше повідомлялося, що екс-депутат Держдуми РФ дав свідчення проти Януковича в Генпрокуратурі України. Не виключений той факт, що звинувачення Януковичу пред'явлено саме на підставі показань Вороненкова.