Росія оголосила в розшук екс-депутата Держдуми, який став громадянином України - Ъ

Колишньому депутату-комуністу заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства.
Вороненков оголошений у федеральний розшук, пише "Ъ" з посиланням на власні джерела в російському Слідчому комітеті.
Повідомляється, що екс-депутата за результатами російського федерального розшуку, очевидно, незабаром заочно заарештують судом і оголосять у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Втім, Інтерпол може в цьому відмовити, якщо визнає переслідування екс-депутата в Росії політично мотивованим.
Раніше повідомлялося, що екс-депутат Держдуми РФ дав свідчення проти Януковича в Генпрокуратурі України. Не виключений той факт, що звинувачення Януковичу пред'явлено саме на підставі показань Вороненкова.Коммерсантъ