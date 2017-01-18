Росія надала громадянство обвинуваченим у вбивствах активістів Євромайдану

Громадянство РФ отримали командир роти "Беркута" Садівник і дев'ять бійців.

Побіжні "Беркутівці" отримали гражднство РФ УНІАН

Екс-командиру спеціальної роти спеціального підрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику і 9 колишнім бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року, надано громадянство Росії.

Про це прокурор Роман Псюк заявив 17 січня в ході розгляду Святошинським районним судом Києва справи за обвинуваченням інших колишніх співробітників "Беркута" у розстрілі активістів Евромайдана, повідомляють "Українські Новини".

"У нас є відповіді Генеральної прокуратури РФ з підписами заступників генпрокурора РФ, згідно яким 10 осіб, їх прізвища вказані в обвинувальному акті - це бійці спецроти "Беркута", вже отримали громадянство Російської Федерації і, за нашими даними, ховаються саме на території Росії", - повідомив прокурор.

За словами Псюка, Росія надала Садівнику громадянство в грудні 2014 року, а дев'яти колишнім "беркутівцям" - в квітні 2014, вересні 2014, квітні 2015 і січні 2015.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні у Святошинському райсуді Києва заявили про втручання в роботу по справі про вбивстві 48 учасників Евромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченко, Сергієм Тамтурой, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиным і Сергієм Зінченко. Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що з-за дій кількох громадських організацій були зірвані чотири засідання суду.