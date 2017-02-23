Росія може передати Києву мінімум 12 українців, утримуваних у кримських тюрмах – Петренко

Мін'юст продовжує вести з Москвою закриті переговори про долю українських політв'язнів.

Окупаційна влада в Криму передасть Україні від 12 до 16 ув'язнених Андрій Товстиженко, DT.UA

Російська сторона може передати Україні кількох її громадян, які утримуються у в'язницях, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"З позитивних новин: сподіваюся, що Росія виконає попередні домовленості і передасть першу частину українських громадян, які перебувають у в'язницях в окупованому Криму. Мова йде про 12, можливо 16 людей. Але це буде перемога тільки тоді, коли вони перетнуть український кордон", – цитує "Укрінформ" його слова у ході презентації "онлайн будинку юстиції".

Петренко зазначив, що зараз РФ відмовляється передавати політв'язнів за юридичними механізмами, але Мін'юст веде з цією метою закриті переговори.

"За юридичними механізмами, на жаль, поки Росія не передає наших співвітчизників, тому зараз ми докладаємо всі зусилля. Не хочу зараз надавати якусь додаткову інформацію, щоб не зашкодити цьому процесу, але за кожного українця, який потрапив у таку ситуацію в РФ, держава бореться. Це і Міністерство закордонних справ і дипломати, і Міністерство юстиції, правозахисники. Ми всіма способами, можливими і неможливими робимо все, щоб їх повернути на територію України", – зазначив він.

Раніше правозахисниця Олександра Крылєнкова повідомляла, що політв'язні-мусульмани в окупованому Росією Криму піддаються необґрунтованого насильства. Адвокати і самі укладених розповіли про грубі порушення прав людини і регулярному насильство з боку представників силових структур російських окупантів.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі, РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.