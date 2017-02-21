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Росія лобіює законопроект про статус російської мови в Україні — Грицак

21 лютого в 16:08

РФ організовувала круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві і у Верховній Раді.

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СБУ фіксує те, що Росія намагається лобіювати законопроект про статус російської мови в Україні
Василь Артюшенко, DT.UA
Російські спецслужби лобіюють проведення в Україні круглих столів, конференцій та законопроекти про статус російської мови, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Вони демонструють те, хто і за які гроші спецслужб РФ організовував круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві і в стінах Верховної Ради. Як лобіювалися законопроекти про особливе становище російської мови в Україні. Досить, взявши за основу ці розмови, подивитися і проаналізувати, де були якісь круглі столи, проаналізувати виступи обранців, вони багато кому дадуть розуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються", - сказав Грицак, передає телеканал "112".

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України 20 лютого розблокувала раніше затримані партії зрідженого газу.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Росія Україна Грицак мова законопроекти Львів Одеса
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