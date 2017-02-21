Росія лобіює законопроект про статус російської мови в Україні — Грицак

РФ організовувала круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві і у Верховній Раді.
"Вони демонструють те, хто і за які гроші спецслужб РФ організовував круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві і в стінах Верховної Ради. Як лобіювалися законопроекти про особливе становище російської мови в Україні. Досить, взявши за основу ці розмови, подивитися і проаналізувати, де були якісь круглі столи, проаналізувати виступи обранців, вони багато кому дадуть розуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються", - сказав Грицак, передає телеканал "112".
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України 20 лютого розблокувала раніше затримані партії зрідженого газу.112 Україна