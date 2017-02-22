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Агресією проти України Росія готується до великої війни - Турчинов

22 лютого в 16:11

Незважаючи на санкції, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, вважає Турчинов.

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Агресією проти України, РФ готується до великої війни, вважає секретар РНБО
schlenger86 / Depositphotos
Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що агресія проти України є важливим етапом підготовки Росії до великої війни і демонстрацією претензій глобального лідера.

"Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни і демонстрації претензій на глобальне лідерство, а також перерозподілу впливу в світі. Незважаючи на санкції та економічні негаразди, Росія ще довго буде залишатися джерелом військової агресії, загроз щодо безпеки і генератором нестабільності", - сказав Турчинов, передає "Укрінформ".

Він додав, що ситуація в світі і Європі швидко ускладнюється і зростає стратегічна невизначеність, яка висуває особливі вимоги до якості державної політики.

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Раніше Олександр Турчинов заявив, що останнім часом РФ активізувала перекидання в ОРДЛО військової техніки, зброї і військових через неконтрольовану українським урядом частину кордону.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Україна Росія Турчинов війна
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