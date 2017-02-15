Росія готує провокації і масові заворушення в Києві 18-20 лютого — СБУ

На ці дні в столиці України заплановано 18 масових заходів, частина з яких організовується з території РФ.

Росія планує використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого для зіткнень та масових заворушень

Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого в Києві з нагоди річниці, для зіткнень та масових заворушень, повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він також зазначив, що низка заходів, присвячених трагічним подіям лютого 2014 року на Майдані Незалежності, організовуються з території РФ з метою дестабілізації ситуації та організації сутичок і безладів.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, тільки в Києві з 18 по 22 лютого планується приблизно 18 масових заходів різними організаторами. У підготовці 8-ми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи організовуються з території Російської Федерації", - сказав Ткачук.

Раніше повідомлялося, що Росія надала громадянство обвинуваченим у вбивствах активістів Євромайдану.