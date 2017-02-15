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Росія готує провокації і масові заворушення в Києві 18-20 лютого — СБУ

15 лютого в 16:37

На ці дні в столиці України заплановано 18 масових заходів, частина з яких організовується з території РФ.

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Росія планує використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого для зіткнень та масових заворушень
Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого в Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Євромайдану, для зіткнень та масових заворушень, повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він також зазначив, що низка заходів, присвячених трагічним подіям лютого 2014 року на Майдані Незалежності, організовуються з території РФ з метою дестабілізації ситуації та організації сутичок і безладів.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, тільки в Києві з 18 по 22 лютого планується приблизно 18 масових заходів різними організаторами. У підготовці 8-ми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи організовуються з території Російської Федерації", - сказав Ткачук.

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Раніше повідомлялося, що Росія надала громадянство обвинуваченим у вбивствах активістів Євромайдану.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія Київ заходи Євромайдан заворушення
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