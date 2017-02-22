Росія готує новий підрозділ "козаків" для відправки в ОРДЛО – ІС

Найманці можуть бути направлені у так званий "батальйон спеціального призначення ДНР".

Російські куратори бойовиків формують на кордоні з Україною новий козацький підрозділ для відправки в Донбас

В Ростовській області Російської Федерації активно формується новий підрозділ "козаків" для відправки в Донбас, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, згідно з інформацією штабу ОК "Донецьк" "1-го АК ДНР", на підконтрольні бойовиками території з Ростовської області Росії найближчим часом прибуде новий підрозділ "козаків".

За попередніми даними козацький підрозділ увійде до складу "3-го батальйону спеціального призначення ДНР ".

Нагадаємо, у період з 9 по 12 лютого Росія перекинула на тимчасово окуповану територію Луганської області десять бойових броньованих машин і автобусів з "козаками" з "Всевеликого війська Донського". Всього з РФ прибуло близько 300 осіб.

14 лютого стало відомо про те, що бойові підрозділи російсько-терористичних формувань під Авдіївкою поповнилися найманцями з Дагестану і кадирівцями.